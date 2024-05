Mostre di Primavera

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 3 maggio 2024) Fotografia, pop art, disegni, quadri. Guida ad alcune delle esposizioni del momento, legate da un unico filo conduttore: la varietà, come inci si aspetta da un prato fiorito. Opere d’autore che meritano di essere scoperte dedicando loro un viaggio o un lungo weekend. Nel Parmense, a Fontanellato, dentro la villa-museo che ospita le collezioni d’arte del visionario Franco Maria Ricci (esteta ed editore scomparso nel 2020), protagonista è la mosca, insetto che ha incuriosito grandi scrittori, da Leon Battista Alberti a Robert Musil - per citarne due - e artisti. Musca depicta è il titolo della mostra, aperta in alcune sale fino al 30 giugno, a cura di Sylvia Ferrino ed Elisa Rizzardi. Dipinti, sculture, installazioni video e spezzoni di film (da Dario Argento a David Cronenberg) la celebrano. Che si tratti di trompe l’oeil in opere rinascimentali, ...