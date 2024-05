Come coltivare i gerani da balcone: i consigli per avere una fioritura che duri nel tempo - Una volta livellato si possono piantare i gerani, anche con l'aiuto di qualche strumento, tipo una cazzuola. Chi ha il pollice verde lo sa bene: scegliere il vaso e il terriccio sono i due step ... Continua a leggere>>

Come riconoscere le varietà di geranio più belle - I gerani son tutti belli ma, secondo me può essere utile imparare a riconoscere le differenze tra le varietà per poter scegliere quello che maggiormente ci interessa non solo per ragioni estetiche ma ... Continua a leggere>>

In Valsusa al Vivaio Gulli di Almese i gerani, le surfinie e tantissimi fiori - ALMESE – Al Vivaio Gulli di Almese in Valsusa è possibile trovare i gerani, le surfinie e i fiori per la stagione calda. Le piante aromatiche hanno iniziato il loro percorso e a breve anche i piantini ... Continua a leggere>>