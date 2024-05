Domenica c’è la BGY Airport Granfondo | tutte le modifiche alla viabilità in città e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 3 maggio 2024) Mancano ormai pochi giorniBGY, la manifestazione ciclistica amatoriale in programma5 maggio 2024 che si svolgerà a Bergamo sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. I TRE PERCORSI La BGYanche quest’anno conferma i tre tradizionali percorsi. I partecipanti potranno decidere anche in corso d’opera se optare per il percorso corto, quello medio o il lungo. I tre percorsi sono adatti a ogni tipologia di ciclista e a diversi livelli di preparazione: vanno infatti dal corto di 89,4 km (1.400 m di dislivello), passando per il medio da 128,8 km (2.100 m dislivello), fino al lungo da 162,1 km (3.050 m dislivello). Sono 6 le Valli attraversate (Val Cavallina, Valseriana, Val Serina, Val Brembana, ValTaleggio, Valle Imagna) e ben 37 i ...