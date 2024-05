Panchina Milan - Thiago Motta è pronto a firmare per…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 3 maggio 2024), ormai sembra sfumare definitivamente, che ha trovato l’accordo con un altro club. Ecco dove andrà Questi sono giorni importanti per il futuro del. Il club ormai ha deciso di concludere il ciclo di Stefano Pioli al termine di questa stagione e da giorni è partita la ricerca del nuovo allenatore. Fino a qualche giorno fa il nome in pole era quello di Julen Lopetegui: poi però la protesta dei tifosi ha convinto i vertici della società a desistere e cambiare rotta, bloccando tutto. Uno dei profili preferiti dalla dirigenza è sempre stato. L’italo-brasiliano sta portando il Bologna in Europa, esprimendo un grande calcio e valorizzando tanti giocatori. Nei primi mesi del 2024 però ilha perso tempo sul ...