C’è la lista Voltiamo pagina | Più vicini ai cittadini

(Di venerdì 3 maggio 2024) La“ di Sant’Angelo Lodigiano, che candida a sindaco il programmatore informatico 43enne santangiolino Omar Damiani, oggi all’opposizione, ha presentato la sua “rosa“ in un bar di piazza della Libertà. Il gruppo civico di centrosinistra ci riprova. Alla presentazione era presente il segretario del circolo Pd di Sant’Angelo, Giuseppe Di Silvestre. "Vogliamo un Comune partecipato, vicino ai, capace di ascoltare, con idee costruttive e realizzabili. Vorremmo lavorare su problemi mai risolti: mancanza di sicurezza e servizi territoriali, degrado ambientale, anziani e associazioni lasciati a sé stessi, stallo dovuto al commissariamento". Con Damiani corrono: Alberto Baldo, bancario, 57 anni; Fabio Bagnaschi, consulente informatico, 48; Gabriele Carlin, educatore psicopedagogico di comunità, ...

