Crolla un albero in via Foppa a Milano e colpisce un motociclista di 24 anni

(Di venerdì 3 maggio 2024) La pianta è precipitata in via, forse per colpa del maltempo, colpendo un giovanedi passaggio e danneggiando le auto parcheggiate. "Ma le radici erano marce, bisogna monitorare", la denuncia del consigliere.

Crolla un albero in strada a milano, colpisce un motociclista di 24 anni in via foppa - La pianta è precipitata in via foppa a milano, colpendo un giovane motociclista di passaggio e danneggiando le auto parcheggiate ... Continua a leggere>>

Maestri del lavoro, 14 nuove Stelle: «Straordinario modello per i giovani» - LA CERIMONIA A milano. Il prefetto ha consegnato a 12 uomini e due donne l’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica. Il console: eccellenza del nostro territorio. Continua a leggere>>

Come trovare i candidati alle elezioni europee - Sono scaduti nella serata di mercoledì 1 maggio i termini per la presentazione delle candidature per le elezioni europee, che determineranno chi siederà al Parlamento europeo. A differenza di quello ... Continua a leggere>>