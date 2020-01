Daniele De Rossi mascherato in curva sud: in incognito con Valerio Mastandrea durante il derby Roma-Lazio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Anche Daniele De Rossi era al derby Roma-Lazio di domenica. Incredibile, ma vero: l’ex capitano si trovava in curva laterale con tanto di bandiera in mano. Ma in incognito. De Rossi è arrivato all’Olimpico accompagnato dall’attore Valerio Mastandrea ma non è stato possibile per nessuno riconoscerlo. De Rossi infatti si è sottoposto a una lunga seduta di trucco per rendersi praticamente irriconoscibile e per vedere, come aveva spesso dichiarato in passato, la sua Roma dalla curva Sud. newscronaca.myblog

