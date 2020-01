Asl Roma 1, Tanese: lezione per migliorare cure da Michael Marmot (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – L’epidemiologo inglese, Michael Marmot, padre della riflessione sulle disuguaglianze di salute, ha tenuto oggi, nella sala Alessandrina del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia, una lezione magistrale sul tema che ha fondato i suoi studi e il suo impegno nella ricerca. A introdurlo il direttore generale dell’Asl Roma 1, Angelo Tanese. L’iniziativa si colloca tra le attivita’ del Centro internazionale per la Promozione della salute e del benessere dell’Asl Roma 1, impegnato sul cambiamento di paradigma della salute in tema di promozione del benessere. Marmot, docente della University College di Londra, e’ autore del testo ‘La salute disuguale’ dove discute i fondamenti filosofici della giustizia sociale ed esamina le teorie economiche e la ricaduta della loro applicazione sulle realta’ di diversi paesi e sulle ... romadailynews

