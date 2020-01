LIVE Milan-Torino 4-2, Coppa Italia calcio in DIRETTA: rossoneri che vincono nei supplementari e volano in semifinale. Pagelle e highlights (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 121′ Finisce la partita, Milan-Torino 4-2. 120′ Ci sarà un minuto di recupero, oramai si attende solo il fischio finale. 118′ Millico compie un passaggio morbido sul secondo palo per Izzo che al volo non trova la porta. 116′ Punizione di Ibrahimovic che viene deviata da Sirigu con i pugni. 114′ Fuori De Silvestri e Rincon per Laxalt e Lyanco nel Torino. 112′ Giallo per Ibrahimovic per fallo tattico su Rincon. 110′ Gooooooooooooooooooooooooooooool, Ibrahimovicccccccccccccccccccccccccccccc, Torino che non riesce più a reagire con Leao che centralmente serve Ibrahimovic che di piatto la mette sul secondo palo, Milan-Torino 4-2. 108′ Goooooooooooooooooooooooooooool, Calhanogluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, Kessié appena entrato serve in contropiede Calhanoglu che non sbaglia incrociando sul secondo palo, ... oasport

