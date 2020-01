Sardegna, precipita da scogliera mentre guarda il panorama: turista muore dopo volo di 30 metri (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tragedia in località Nido dei Passeri: un 42enne di nazionalità ceca è precipitato giù da una scogliera e dopo un volo di circa 30 metri è finto sulle rocce, morendo sul colpo. Il turista, probabilmente, stava facendo una passeggiata in bicicletta quando ha raggiunto la zona dell'incidente e si è affacciato per guardare il panorama... fanpage

