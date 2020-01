Risultati elezioni regionali Emilia-Romagna 2020, il commento di Lucia Borgonzoni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Risultati elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: il commento di Borgonzoni “Mi dispiace di vedere che Bonaccini ha cercato di screditarmi e attaccarmi anche in questa occasione. Noi continueremo a rispondere alle esigenze delle migliaia di persone incontrate in questa campagna elettorale. Il risultato della Lega è comunque storico. Per la prima volta dopo decenni il risultato è stato contendibile”: è quanto dichiarato da Lucia Borgonzoni nel primo commento post Risultati delle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna, che si sono tenute domenica 26 gennaio 2020. elezioni Emilia-Romagna 2020: i candidati Oltre all’esponente della Lega Lucia Borgonzoni (qui il suo profilo), candidata con una coalizione di centrodestra, altri 6 aspiranti governatori si sono sfidati per la sfida elettorale in Emilia. Tra questi c’era anche il governatore uscente e candidato del ... tpi

