Pamela Prati contro Zecchi, scontro in diretta a Non è l'Arena: "Ma quale simpatia, sono crudeli!" (Di lunedì 27 gennaio 2020) "Mi fanno quasi simpatia". Stefano Zecchi, in collegamento con Massimo Giletti, scatena la reazione di Pamela Prati. A Non è l'Arena si parla di truffe amorose, e la showgirl sarda, al centro la scorsa primavera del clamoroso caso Mark Caltagirone, è suo malgrado un'esperta. Leggi anche: "Una cosa liberoquotidiano

stanzaselvaggia : “Vorrei scagliare una pietra a favore di Pamela Prati”. Valeria Marini, #verissimo. - cactuspungente : RT @stanzaselvaggia: “Vorrei scagliare una pietra a favore di Pamela Prati”. Valeria Marini, #verissimo. - ahmatte_gri : RT @stanzaselvaggia: “Vorrei scagliare una pietra a favore di Pamela Prati”. Valeria Marini, #verissimo. -