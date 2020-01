Gemma Galgani senza trucco: la dama al naturale sembra un’altra [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gemma sta vivendo un periodo abbastanza complicato: non riesce a trovare il cavaliere giusto per lei. Dopo l’ennesima delusione con Juan Luis Ciano, la dama ci riprova, ma sembra che il nuovo amore non sia ancora arrivato. Nel frattempo, continuano le liti tra Tina e Gemma; l’opinionista accusa spesso la dama di essere davvero irriconoscibile senza trucco… et voilà! Noi ve la mostriamo al naturale, giudicate voi! La dama senza trucco Gemma al naturale… Ultimamente è molto presa da Juan Luis Ciano, il cavaliere napoletano che le ha rubato il cuore. sembrava che tra di loro le cose andassero bene, ma oggi abbiamo appreso che Gemma ha smesso di seguirlo sui social… Ci sarà modo di vederla così, naturale, nella sua quotidianità con Juan Luis? Lo scopriremo nelle prossime puntante… L'articolo Gemma Galgani senza trucco: la dama al naturale sembra ... velvetgossip

trash_italiano : Buon compleanno, Gemma Galgani. - PaluzzoM : @teamtrashissimo Francesco Nozzolino Gemma Galgani Eliana Michelazzo Adriano Pappalardo Denis Dodio Paola Caruso… - 97_aaa97 : @teamtrashissimo Conduzione: Ilary (Simona non credo tornerebbe) Opinionisti: Malgioglio/Tina Cipollari Partecipan… -