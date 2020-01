Amrabat, la Fiorentina pareggia l’offerta del Napoli. Le ultime (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ambrabat, duello serrato tra Fiorentina e Napoli per il marocchino. I viola pareggiano l’offerta all’Hellas Verona: i dettagli Duello serrato tra Napoli e Fiorentina per Sofyan Amrabat. Secondo Nicolò Schira i viola avrebbero pareggiato l’offerta dei partenopei: proposti al Verona 15 milioni di euro più bonus. Toccherà adesso a Pradè pareggiare anche la proposta economica al giocatore. Giuntoli ha avanzato al marocchino uno stipendio da 2 milioni annui. Nella giornata di mercoledì previsto un incontro tra l’entourage del calciatore e Joe Barone. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

