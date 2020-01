Incendio Fermo, arrestata Pavlina, la mamma di Jennifer (Di venerdì 24 gennaio 2020) Lo scorso otto gennaio, a Servigliano, in provincia di Fermo, in un’abitazione c’è stato un grave Incendio, in cui purtroppo, ha perso la vita una bambina di soli sei anni, chiamata Jennifer. La madre, Pavlina Mitkova, in un primo momento ha detto che ha provato a rientrare a casa per salvarla, ma ogni suo tentativo è stato del tutto vano. Il racconto di questa donna, di trentotto anni, di origini bulgare, non ha mai convinto gli inquirenti, che sono intervenuti sul posto, insieme ai vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme. La mamma, infatti è stata arrestata, poiché secondo le informazioni emerse dalle indagini, sembrerebbe che la piccola fosse già senza vita, prima che le fiamme invadessero la casa. L’Incendio per i pompieri e per le forze dell’ordine, è stato solo un metodo per cancellare le tracce di ciò che era accaduto ... bigodino

