Bollate, il giallo delle esplosioni: nuovo caso a Cassina Nuova (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una Nuova esplosione a Cassina Nuova di Bollate sta creando allarme in questo momento in tutta la zona. C’è parecchia preoccupazione dopo avere avvertito l’intenso boato, che ha colto tutti di sorpresa: tanto più che ha fatto tremare i vetri delle case nelle vicinanze, da via Kennedy a Cassina Nuova a Cascina del Sole. In attesa di accertamenti sulla natura della deflagrazione, si può circoscrivere l’area di provenienza del boato: il quadrilatero compreso tra viale Friuli, via Kennedy, via Pace e via dei Dossi. Diversi cittadini hanno chiamato vigili e carabinieri, ma al momento non si sa nulla su cosa sia accaduto e dove. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Bollate, il giallo delle esplosioni: nuovo caso a Cassina Nuova - -