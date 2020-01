Sono le Venti, Bersani sul Nove: “Nel 2013 mi sarei ‘grillizzato’. Salvini che citofona? Con la madre del sindaco sarebbe finita peggio” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Matteo Renzi accusa la sinistra di ‘grillizzarsi’? Se il M5s mi avesse lasciato partire nel 2013, mi sarei ‘grillizato’ volentieri“. A dirlo, ospite di Peter Gomez a Sono le Venti, sul Nove, l’ex segretario del Pd e deputato di Articolo Uno, Pierluigi Bersani. “Volevo rendere evidente che la sinistra non fosse l’establishment”. E sulla vicenda di Matteo Salvini che ha citofonato a casa di un presunto spacciatore a Bologna, Bersani commenta: “Se avesse citofonato alla mamma del sindaco, che abita lì, gli sarebbe andata peggio”. ‘Sono LE Venti’, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del ... ilfattoquotidiano

