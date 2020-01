Gira nudo per le strade di Trapani e Erice. Un folle ripreso dai passanti -VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Attimi di follia per un uomo che Girava nudo per la città. Poi ha aggredito i carabinieri a calci. Ecco cosa è successo nel VIDEO. Uomo nudo a Trapani (foto web) Si agGirava nudo per le strade di Trapani e poi di Erice. Ha attirato subito la curiosità di tanti, e qualcuno ha anche chiamato le forze dell’ordine. All’apparenza tranquillo avanza verso la camionetta dei carabinieri. Poi appena il primo militare si avvicina, gli sferra un calcio e inizia la violenta aggressione. Le persone presenti sul posto assistono sbalordite alla scena. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Un uomo fa causa al più famoso sito adult: “Violava i miei diritti” Il VIDEO, che arriva da fonti di polizia, mostra l’uomo avvicinarsi ai militari e poi lo stesso uomo nudo che colpisce ripetutamente un carabiniere, intervenuto per fermarlo. VIDEO tratto dal canale ... chenews

