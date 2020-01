Pallanuoto femminile, Paolo Zizza: “Ora analizzare le singole situazioni e capire come presentarsi a Trieste” (Di martedì 21 gennaio 2020) L’Italia è stata eliminata nei quarti di finale degli Europei di Pallanuoto femminile: il Setterosa è stato battuto dalla Russia per 7-13 e deve dire addio non soltanto al trono continentale, ma anche, al momento, al pass olimpico, per il quale resterà l’ultima occasione a marzo nel torneo che si disputerà a Trieste. A fine gara hanno parlato ai microfoni della RAI il CT Paolo Zizza, Giulia Gorlero, Elisa Queirolo e Chiara Tabani. Questo il commento di Paolo Zizza: “Abbiamo giocato due tempi sinceramente. Tanti errori in fase di conclusione, ma soprattutto in fase difensiva abbiamo concesso troppo. La loro forza è nelle ripartenze, in alcune occasioni ci siamo fatti sorprendere, eravamo lenti nello scalare, loro hanno queste caratteristica. C’è stato un attimo in cui simo rientrati, poi abbiamo concesso situazioni che contro queste squadre non puoi permetterti. ... oasport

sportface2016 : #Pallanuoto | #Zizza: 'Troppi errori, perso sicurezza nei momenti clou' #ItaliaRussia - zazoomblog : LIVE Italia-Russia 6-10 pallanuoto femminile Europei 2020 in DIRETTA: allungo decisivo delle russe - #Italia-Russi… - sportface2016 : #Pallanuoto #Europei #Budapest | #Setterosa eliminato dalla Russia, preolimpico di Trieste ultima spiaggia per… -