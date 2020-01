Ozzy Osbourne: “Ho scoperto di avere il morbo di Parkinson” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il cantante Ozzy Osbourne, leader dei Black Sabbath e star di molti reality show in Usa e Gran Bretagna, ha il morbo di Parkinson. A rivelarlo è stato lo stesso rocker nel corso di una recente intervista. Ozzy Osbourne ha il morbo di Parkinson Soprannominato il padrino dell’heavy metal, Ozzy Osbourne, all’età di 71 anni, ha dichiarato nel corso della trasmissione Good Morning America della Abc di essere affetto dal morbo di Parkinson. Come dichiarato dallo stesso cantante: “Ho fatto il mio ultimo concerto a Capodanno del 2019 al Forum di Los Angeles. Poi ho fatto una brutta caduta e ho dovuto sottopormi ad un intervento chirurgico al collo, che ha danneggiato i miei nervi. Così ho scoperto di avere una forma lieve di Parkinson“. Per poi aggiungere: “Prendo un sacco di medicine, soprattutto per le conseguenze dell’intervento. Questo braccio si ... notizie

