Fumo, l’ex ministro Sirchia: “per la mia legge ho ricevuto minacce e proiettili, divieto totale del tabacco sarebbe giustissimo. Berlusconi ci teneva” (Di martedì 21 gennaio 2020) Girolamo Sirchia, medico e ministro della salute tecnico del secondo Governo Berlusconi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sirchia è autore della legge che 15 anni fa vietò il Fumo nei locali pubblici. “Il mondo si era reso conto da pochi anni che il Fumo di tabacco è una calamità per la salute pubblica –ha affermato Sirchia-. Ci sono oltre 2 milioni di persone in Italia che vengono colpite da malattie a causa del Fumo. Quando mi sono insediato ho compilato un’agenda con una serie di punti che dovevano essere realizzati per ridurre quantomeno questo danno. Il primo punto era evitare che i non fumatori venissero intossicati dal Fumo degli altri. Tu sei libero di fumare, laddove non crei danni a me che non Fumo. Il ... meteoweb.eu

