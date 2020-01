Running e walking alla Reggia di Carditello (Di lunedì 20 gennaio 2020) Uno stile di vita con tanto itinerari podistici ed escursionistici che arricchiranno l’offerta culturale del territorio campano. E’ questa la nuova sfida lanciata dalla Fondazione Real Sito di Carditello che per centrare l’obiettivo di valorizzare il territorio e le risorse ambientali ha avviato una vera e propria progettazione di nuovi itinerari e la promozione di attività, eventi podistici ed escursionistici, per arricchire l’offerta culturale e la visita al complesso monumentale. In questo senso è stato appena firmato il protocollo d’intesa “Carditello Running & walking” con il Club Alpino Italiano, la Federazione Italiana Camminatori Sportivi e le associazioni Mararoneti Capuani, Podistica Sammaritana e Run Lab. Obiettivo dell’accordo come si legge nella nota ufficiale sarà quello “di identificare e sviluppare percorsi storici che, attraverso i boschi, collegano Carditello ... ildenaro

ilperiodo : RUNNING & WALKING, LA REGGIA DI CARDITELLO DIVENTA UNO STILE DI VITA - GeliavElia : Fateci un pensiero.... #Arrivederci Running & Walking, la Reggia di Carditello diventa uno stile di vita… - MaddaloniNews : Running e walking, la Reggia di Carditello diventa uno stile di vita. Protocollo d’intesa per la realizzazione di i… -