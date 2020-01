Parto: la salute mentale prima e dopo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Non solo baby blues e di depressione post partum: ecco alcuni dati sui disturbi mentali durante la gravidanza e il primo anno di vita del bambino. di Francesca Camilli Durante la gravidanza o subito dopo il Parto quasi una donna su cinque sviluppa un disturbo mentale. Secondo la Fondazione ONDA (Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna) sono oltre 90.000 le donne che soffrono di ansia e depressione, i due disturbi più comuni. Come spesso succede per i disturbi psichici, queste (...) - salute / , Gravidanza, Parto, No logo, salute mentale feedproxy.google

