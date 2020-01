Diletta Leotta | in Milan Udinese strega tutti | “Stupenda” VIDEO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Prima di Milan Udinese, Diletta Leotta riesce ad ammaliare migliaia di followers e telespettatori con la sua introduzione alla partita. Continua a fare breccia nel cuore di tutti, Diletta Leotta. Durante l’introduzione di Milan-Udinese, partita andata in scena domenica 19 gennaio 2020 e vinta dai rossoneri in rimonta per 3-2, la 28enne conduttrice dell’emittente sportiva … L'articolo Diletta Leotta in Milan Udinese strega tutti “Stupenda” VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

IlContiAndrea : Ci sono trattative in corso per alcuni ospiti #Sanremo2020 per ora Amadeus svela quelli certi e con contratto già f… - giangio87 : RT @CalcioFinanza: #DAZN lancia una campagna su #Wishraiser: in palio Juve-Fiorentina e la possibilità di incontrare #DilettaLeotta https:/… - wueydave : @CalcioFinanza Incontrare addirittura Diletta Leotta wow! E per fare che cosa? -