Vianello di nuovo in tv: «Sappiamo che il tumore si può battere, ma l’ictus arriva come una botta» (Di domenica 19 gennaio 2020) Al suo ritorno in tv Andrea Vianello, giornalista e ex direttore di Rai 3, è stato salutato con tanto calore. L’uomo ha deciso di portare un messaggio di forza al pubblico parlando di quello che ha vissuto dopo essere stato colpito dall’ictus: le difficoltà, le paure, il recupero, la speranza. Tutto questo lo ha raccontato negli studi Le parole della settimana, programma condotto da Massimo Gramellini sul terzo canale, e attraverso il suo libro Ogni parola che sapevo. Tra le tante cose dette Vianello ha paragonato l’ictus al tumore, definendolo come un «fulmine». LEGGI ANCHE >>> È stata la Sla a portarsi via Anastasi, che ha chiesto la sedazione assistita per morire Vianello sull’ictus: «Le persone hanno paura, si vergognano» Ha recuperato l’uso delle parole, Vianello, utilizzandole per restituire una lezione molto importante: «L’ictus sembra ... Leggi la notizia su giornalettismo

