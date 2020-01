Misterioso virus in Cina, 1700 contagi: rischio epidemia mondiale (Di domenica 19 gennaio 2020) Misterioso virus in Cina, ci sarebbero già 1700 contagi: c’è un forte rischio di epidemia mondiale Nella mattinata di domenica, le autorità cinesi hanno dichiarato che altre 17 persone sono state infettate da un nuovo Misterioso virus. Dopo le notizie dei contagi degli ultimi giorni, si è sollevato un allarme generale su come viene trasmesso … L'articolo Misterioso virus in Cina, 1700 contagi: rischio epidemia mondiale proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

