L' antifascismo che serve in Europa per supportare la difesa ucraina

(Di sabato 4 maggio 2024) Quello che leggerete qui è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis. Le candidature alle europee sono occasioni per riflettere sull'identità dei partiti e sulle identità delle leadership dei leader. Anche il Pd, con le candidature messe in campo da Elly Schlein, ha offerto qualche ragione per mettere a fuoco quello che è un tratto non sempre esplicito del profilo della segretaria del partito. Ci sono volti diversi, variegati e variopinti tra i candidati alle europee, ma ci sono quattro nomi tra gli altri che colpiscono l'attenzione dell'osservatore e fanno riflettere. Soprattutto su un tema: l'. Schlein, non a sorpresa, ha scelto di premiare nelle liste Marco Tarquinio, Jasmine Cristallo, Cecilia Strada, Pietro Bartolo. Nomi che diranno forse poco al pubblico, forse meno di Vannacci, ma ...

Tutti sanno che il pericolo di un nuovo regime non c’è. L’emergenza democratica continua viene però usata per battere il nemico politico in modo autoritario. E anche per vendere libri, serie tv e costruire delle carriere. Continua a leggere Continua a leggere>>

Milano, 25 apr. (askanews) – “Non vi è alcuna norma o legge che richieda” di dichiararsi antifascista “e poi il fascismo è finito 80 anni fa. È come dire se uno si sente antinapoleonico oggi, avrebbe senso? No, sarebbe totalmente avulso dalla realtà. Il fascismo è terminato in Italia da 80 anni ... Continua a leggere>>

Il professore e politologo è abbastanza netto: “Così come io non dico di essere anticomunista e non sono responsabile degli abomini di Stalin, perché farlo con la Meloni?” Fascista o antifascista, questo è il problema. A detta di molti è il dilemma maggiore che deve essere al centro ... Continua a leggere>>

Il commento/ antifascismo, quelle patenti intolleranti - Al di là di questo lato sgradevole, però, un tempo era del tutto naturale dichiararsi antifascisti, perché per la stragrande maggioranza degli italiani l’antifascismo era una sorta di ovvietà: rifiuto ... Continua a leggere>>

Vannacci: “Mussolini statista come Cavour e Stalin. antifascismo Non ha senso” - (Adnkronos) - "Mussolini è uno statista come lo sono stati anche Cavour, Stalin e tutti gli uomini che hanno occupato posizioni di Stato: è la prima ... Continua a leggere>>

Federico Freni: “La Liberazione non ha padroni, dividersi non serve” - Nel 1952 quando Calamandrei dettò l’epigrafe che ancora oggi è collocata nel Palazzo Comunale di Cuneo non avrebbe potuto immaginare che più di 70 anni dopo quello stesso popolo sarebbe stato chiamato ... Continua a leggere>>