L’espansione cinese potrebbe andare oltre la zona grigia Parola di Paparo - capo IndoPaCom

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 4 maggio 2024) Il nuovo comandante dell’Indo Pacific Command del Pentagono, Samuel(detto “Pappy”) è appena entrato nel ruolo formalmente e ha già messo in chiaro un punto fermo della sua visione: le rivendicazioni intrusive ed espansioniste della Cina nell’Indo-Pacifico sono “illegali, coercitive, aggressive e ingannevoli”. D’altronde, non c’era da aspettarsi niente di diverso: il cambio di consegne – avvenuto alle Hawaii, nel quartier generale di Camp Smith – non era certo dovuto a un cambio di linea.succede a John Aquilino, che dall’agosto del 2021 era adel comando che copre l’area più vasta e complessa delle zone strategiche con cui gli Stati Uniti suddividono il mondo: quella su cui si affaccia direttamente la Cina. La lettura più tetra cheha fatto nel discorso durante la cerimonia di cambio di ...