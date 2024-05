Paese disumano su Fassino | la difesa a sorpresa nel silenzio del Pd

(Di sabato 4 maggio 2024) Totò Cuffaro adi Piero. Il segretario nazionale della Dc è voluto intervenire sulla vicenda che riguarda il deputato del Partito democratico, denunciato dalla società proprietaria del duty free dell'aeroporto di Fiumicino per il tentativo di furto di una confezione di profumo del valore di poco più di 100 euro. “Chetriste eil nostro. Come si può additare al pubblico ludibrio e infilare in una miserevole gogna mediatica un galantuomo come l'onorevole, che ha avuto una carriera limpida e cristallina? Un politico che durante la sua carriera è stato ministro della Giustizia, del Commercio con l'estero e sindaco di Torino, che ha avuto gran potere e al quale mai nessuno ha potuto contestare alcunché”, le parole di Cuffaro sunel ...

" come difesa non abbiamo ancora ricevuto gli atti, quando li riceveremo valuteremo come procedere" . Si aggiunge un nuovo tassello nella storia, a tratti surreale, di Piero Fassino . Il deputato Pd, ex sindaco di Torino ed ex segretario dei Democratici di sinistra, è formalmente indagato per furto ... Continua a leggere>>

Il Pd si trincera nel silenzio sul caso legato a Piero Fassino, il parlamentare dem che da ieri risulta indagato per tentato furto per l'ormai famoso caso del profumo Chanel Chance scivolatogli in tasca nel duty free del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino, a metà aprile. L'unica voce che si ... Continua a leggere>>

Le news su Crosetto, Dagospia, Gennarone, Giannini, Santanché e non solo - Che cosa si dice e che cosa non si dice su Crosetto, Dagospia, Gennarone, Giannini e non solo. Pillole di rassegna stampa a cura di Michele Arnese, direttore di Start Magazine ... Continua a leggere>>

Santanché in trincea: «È accanimento». Meloni prende tempo, non interverrà fino al rinvio a giudizio - L’ira con i suoi: «Se fossi stata fassino mi avrebbero massacrata». Lo stupore per i tempi della decisione, non tanto per la richiesta di rinvio a giudizio ... Continua a leggere>>

La tasca e la cassa - P iero fassino passa al duty free dell’aeroporto, acchiappa un profumo ma dribbla la cassa. Distrazione o intenzione Non lo sappiamo; se ne occuperà l’autorità giudiziaria. fassino finora è indagato ... Continua a leggere>>