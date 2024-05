La relazione che inchioda Pedro Sanchez | ora lo scandalo della moglie può travolgerlo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Non sono finiti i fastidi giudiziari per i socialisti spagnoli. Il sindacato Manos Limpias ha presentato ieri un'estensionedenuncia contro Begoña Gómez in cui afferma che il premierera «consapevole, complice e necessario collaboratore degli affari». Il segretario generale dell'organizzazione, Miguel Bernad, in una conferenza stampa tenuta a Madrid, ha assicurato che si tratta di una «tecnico-giuridica» che illustra nel dettaglio gli aiuti concessi dal Consiglio dei Ministri a Globalia, il gruppo che possiede la compagnia Air Europa, con cui Gómez aveva unaa causasua attività professionale, riferisce El Pais.