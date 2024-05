Tales of Kenzera | Zau - la recensione – Un viaggio nel lutto

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 4 maggio 2024) Ognuno ha un modo diverso di reagire alla morte di una persona cara.of: Zau è uno di questi, essendo nato dall’esperienza di Abubakar Salim. La sua idea è portarci nell’elaborazione del suo dolore, dandogli la forma di un metroidvania dai mille colori. Per quanto la traccia alla base sia molto promettente e l’aspetto ideologico venga presentato in modo memorabile, la giocabilità in sé ha qualche difetto di progettazione che vedremo più avanti. La vera storia diof: Zau è racchiusa nel libro che il padre del protagonista Zuberi ha iniziato a scrivere tempo prima. La morte prematura del suo Baba è qualcosa di inaccettabile per lui. Per questo la madre sceglie di sottoporre a Zuberi l’opera scritta come mezzo per affrontare il. Zau è il protagonista del libro e ...