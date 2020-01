Oscar 2020, da Joker al ritorno di Scorsese con The Irishman: ecco tutte le nomination (Di martedì 14 gennaio 2020) Undici nomination per Joker di Todd Phillips, dieci per C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, per The Irishman di Martin Scorsese, e per 1917 di Sam Mendes. Ma anche il momento di gloria di Scarlett Johansson, con ben due candidature come miglior attrice protagonista per Marriage Story e come miglior attrice non protagonista per Jojo Rabbit. ecco tutte le nomination degli Oscar 2020 per le principali categorie: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista e miglior attrice protagonista. L'articolo Oscar 2020, da Joker al ritorno di Scorsese con The Irishman: ecco tutte le nomination proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

