Sedicesimi Europa League 2019 2020 | tutti gli accoppiamenti | Le partite

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019)gli– Oggi, 16 dicembre, è andato in scena il sorteggio deidi. A Nyon l’urna ha deciso glidella prima fase a eliminazione diretta della competizione, che vede tra le 32 partecipanti due italiane, la Roma e l’Inter. Ecco le: LA NOSTRA DIRETTA DEL SORTEGGIO Wolverhampton-Espanyol Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir Getafe-Ajax Bayer Leverkusen-Porto Copenaghen-Celtic Apoel-Basilea Cluj-Siviglia Olympiacos-Arsenal Az Alkmaar-Lask Brugge-Manchester United Ludogorets-Inter Eintracht Francoforte-Salisburgo Shakhtar Donetsk-Benfica Wolfsburg-Malmoe Roma-Gent Rangers-Braga: le 32 squadre Le 32 squadre partecipanti aidisono state suddivise in due fasce, tra teste di serie e non. Sono ...

Inter : ?? | SORTEGGIO Nei sedicesimi di finale di Europa League affronteremo il @Ludogorets1945: andata il 20 febbraio, ri… - JordanVeretout : Qualificazione ai sedicesimi di Europa League ? #RomaWAC #roma #europaleague - OfficialASRoma : ?? Giovedì sera giocheremo per assicurarci il passaggio ai sedicesimi di Europa League ?? -