Frida | il cane di servizio del soccorso di Malta | è stato avvelenato

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tutti ricordano le sue immagini e quanto siafondamentale il suo lavoro nel corpo Italiano didell’Ordine diè undi, che durante la sua corriera ha salvato tantissime vite, soprattutto nella ricerca dei corpi dispersi sotto le macerie. Purtroppo è arrivata la triste notizia che sta rischiando la vita, perché qualcuno l’ha avvelenata. La cucciola ha mangiato del cibo, in un parco di Firenze, solitamente frequentato dai cani. Chiunque avesse lasciato lì quel boccone, non aveva come obiettivo proprio, ma qualunquesi fosse trovato a passare di lì. La dolce Golden Retriever è solita passeggiare per la città, insieme alla sua famiglia, nei momenti in cui ha riposo dal suo fondamentale lavoro. Dopo la passeggiata, ha ...

agneseperlapace : Ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare gli altri, non mollare piccola grande guerriera #aspettiamoFrida - maurazamir : RT @PediatriaOggi: Avvelenata Frida, la cagnolina che salvava terremotati e senzatetto - - leliozeta : Avvelenata Frida, la cagnolina che salvava terremotati e senzatetto - -