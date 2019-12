“Ti prego…” Funerale mamma Al Bano | Barbara D’Urso perde la pazienza e bacchetta la sua

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Centinaia di persone hanno voluto salutare per l’ultima volta Jolanda Ottino, ladel cantante AlCarrisi scomparsa nel pomeriggio di martedì 10 dicembre, all’età di 96 anni. Centinaia di persone hanno voluto stringersi attorno al dolore che ha colpito il cantante e la sua famiglia. Il primo gennaio prossimo avrebbe compiuto 97 anni ed era già in programma la festa. Quasi 97 anni trascorsi ad amare la vita, il marito Carmelo, i figli i nipoti e quanti ha incrociato nella sua lunga esistenza. Non ha mai voluto lasciare Cellino San Marco (tranne quando ha seguito il figlio in tournée), paese dove è nata e cresciuta e ha conosciuto l’amore della sua vita Carmelo, che le ha regalato quella famiglia che l’ha amata profondamente fino al suo ultimo respiro. I suoi concittadini ma anche i cittadini dei paesi vicini oggi hanno partecipato al suo, celebrato da don Lucio Renna, ...

