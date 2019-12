Sicurezza scuole | Roccapiemonte ottiene finanziamento da 130mila euro

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Ammonta a circa 130 milailottenuto dal Comune di, somma che sarà utilizzata per la messa ine riqualificazione di alcuni plessi scolastici della città. A comunicarlo il Sindaco diCarmine Pagano, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente Mario Ferrante e il Segretario Generale Ornella Famiglietti. In particolare, il Ministero Infrastrutture e dei Trasporti ha accolto la domanda dipresentata dal Comune diper la redazione di progetti per la messa insismica ed impiantistica dei seguenti edifici scolastici: via Pigno – scuola media; via Ferrentino – scuola dell’infanzia ed elementare (ex direzione didattica); via della Pace Casali – scuola elementare. La domanda è stata presentata lo scorso 13 agosto, la cifra ...

