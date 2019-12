LIVE Rennes-Lazio 0-0 | Europa League 2020 in DIRETTA | si comincia | Luis Alberto e

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.43 L’ultima volta che i biancocelesti non hanno superato la fase a gironi di una competizione europea risale all’2009/10. 18.39 Ciro Immobile ha preso parte attiva a 15 gol in 17 presenze con lain(11 reti e quattro assist), compresi 12 nelle sue 11 presenze da titolare nella competizione (otto marcature e quattro passaggi decisivi). 18.36 Laha già vissuto una situazione simile in, curiosamente nel duello con un’altra avversaria rumena: era il Vaslui nell’edizione 2011/12 che, da 2° e impegnato contro lo Zurigo ultimo, perse e regalò la qualificazione ai biancocelesti vittoriosi in casa contro lo Sporting Lisbona già sicuro del passaggio del turno. 18.33 Seguiremo anche il risultatodi Cluj-Celtic, partita decisiva per il proseguo dellain coppa. 18.30 Ilnon ha ...

ChristianDiBene : #LIVE #Rennes-#Lazio 0-0, #EuropaLeague 2020 in DIRETTA: si comincia, #LuisAlberto e #Immobile titolari - sportli26181512 : LIVE Alle 18.55 Rennes-Lazio: Inzaghi con Caicedo e Immobile: LIVE Alle 18.55 Rennes-Lazio: Inzaghi con Caicedo e I… - zazoomblog : LIVE Rennes-Lazio Europa League 2020 in DIRETTA: Jony giocherà dal primo minuto sulla fascia sinistra - #Rennes-La… -