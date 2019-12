Ciclismo | Lars Boom annuncia il ritiro dalle competizioni su strada L’ex campione del

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Come riportato da Wielerflits.nl, dopo la chiusara della sua ultima squadra, la Rompoot-Charles, ha deciso di dire basta con ilsuper concentrarsi su mountain bike e gravel. Il corridore neerlandese in carriera ha corso anche per la Rabobank, poi LottoNL-Jumbo, e per l’Astana. Durante 10 anni di militanza tra i professionisti ha vinto tappe al Tour e alla Vuelta e ha sfiorato il podio alla Parigi-Roubaix., per la verità, aveva iniziato la sua carriera con il ciclocross, di cui era uno degli astri nascenti più brillanti, insieme a Zdenek Stybar e Niels Albert, sul finire dello scorso decennio. Nel 2008, poco più che 22enne, vinse il campionato del Mondo riservato agli Elite proprio qua in Italia, sul Montello, in provincia di Treviso. La Rabobank, tuttavia, lo convinse a lasciar perdere in toto il suo primo amore per focalizzarsi sulla. Negli ...

