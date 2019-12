BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di venerdì 13 dicembre 2019

Leggi la notizia su tvsoap

(Di giovedì 12 dicembre 2019)di13: Alla veglia, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) promette a Hope (Annika Noelle) che ci sarà sempre per lei… Brooke osserva con un po’ di apprensione Hope e Taylor (Hunter Tylo) parlare, ma la figlia le spiega che la psichiatra le ha consigliato alcuni terapeuti e gruppi di sostegno per il lutto… Reese (Wayne Brady) telefona a Taylor per vederla…: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Potete leggere l'articolodi13su Tv Soap.

Soap_Italia : BEAUTIFUL: anticipazioni 12 dicembre 2019, trama puntata - IlSegretoTvSoap : Beautiful, anticipazioni: Steffy adotta la figlia di Hope mentre Reese minaccia Flo - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 12 dicembre: Steffy adotterà la bambina di Florence? -