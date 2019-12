Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 12 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)11 DICEMBREORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLATRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA DA. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO AD OSTIA ANTICA, RIMOSSO L’INCIDENTE IN VIA CARDINAL CIBO TRA VIA DELLA GENTE SALINATORIA E VIALE DEIGNOLI, STRADA RIAPERTA AL TRAFFICO. TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DI LAVORI SULLA SEDE TRANVIARIA IN VIA BRESADOLA, LE LINEE TRAM 5 E 19 SONO ANCORA LIMITATE E SOSTITUITE DA BUS NELLA TRATTA PRENESTINA – GERANI. INFINE TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL8NETTUNO, CIRCONE ANCORA INTERROTTA TRA MARECHIARO E NETTUNO; ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS. PER IL MOMENTO DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ...

