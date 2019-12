Ultime Notizie Roma del 11-12-2019 ore 15 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il premier Conte riferisce in aula e ricorda che il paese ha un debito sostenibile poi lancia un appello all’unità in vista del Consiglio Europeo sentiamo delle principali istituzioni internazionali inclusa la commissione come confermano i mercati la posizione del governo in piedi Europea sarà sempre coerente con gli indirizzi definiti dalle camere e il governo in particolare continuerà a operare secondo la logica di pacchetto assicurando l’equilibrio complessivo dei diversi elementi del processo di riforma dell’Unione economica e monetaria e valutando con la massima attenzione conti precisi ci riteniamo negativi particolare Interdi carattere restrittivo sulla detenzione di titoli sovrani da parte di istituti finanziari da parte delle banche e comunque li veniamo ...

