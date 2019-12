Sanna Marin è il nuovo primo ministro della Finlandia | è la più giovane al mondo

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019)ha 34 anni ed è anche la piùdel. La, socialdemocratica, è stata infatti nominata prima ministra, sarà alla guida di un governo di coalizione che comprende altri 4 partiti, tutti di centrosinistra, tutti guidati da donne. Chi èè nata a Helsinki ed è laureata in Scienze amministrative all’Università di Tampere. Nel 2015 è stata eletta in Parlamento per poi essere rieletta 4 anni dopo diventando ministra dei Trasporti. Dopo il ruolo dile spetta quello più importante di: ladovrebbe insediarsi ufficialmente questa settimana. “Non ho mai pensato alla mia età o al mio genere, io penso al perché sono entrata in politica e alla cose che ci hanno fatto vincere tra gli elettori“, ha detto ai giornalisti dopo la nomina. “Abbiamo molto lavoro da fare per ricostruire la ...

