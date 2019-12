Lo Stato spende più per il reddito di cittadinanza che per la giustizia

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Provare a far ragionare i fautori e i sostenitori dell’abrogazione della prescrizione, sugli effetti nefasti che avrà sui tempi processuali, è impresa ardua. È come voler ragionare sulle regole del calcio con un hooligan. Anche chi non conosce i processi può agevolmente capire che se dopo il primo grado viene eliminato il tempo di estinzione della pretesa punitiva dello, elemento fondamentale di stimolo alla celebrazione del processo, i tempi per la celebrazione dei processi in appello diventeranno senza fine. I dati ministeriali evidenziano che la prescrizione di determinati reati, per lo più di scarso allarme sociale, avviene per questioni organizzative e per mancanza di fondi. Non a caso, per esempio, nel 2017 sul dato totale delle prescrizioni che si attesta sotto al 10% del totale di tutti i processi, il dato medio nazionale delle ...

