L’Agenzia Spaziale Italiana tra i protagonisti della New Space Economy European Expoforum

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tre giorni dedicati alla nuova economia dello spazio. Roma ospita dal 10 al 12 dicembre nei padiglioniFiera Roma la prima edizioneExpo dello spazio. A Fiera Roma convergeranno i vertici delle principali Agenzie spaziali per ragionare sulle nuove potenzialità dell’economia del sistemaanche alla lucerecente Ministeriale di Siviglia del 29 e 30 novembre. L’evento è ideato e organizzato da Fiera Roma insieme alla Fondazione Amaldi quest’ultima nata da un progetto di ricerca applicativa tra(ASI) e il Consorzio di Ricerca Hypatia. Appuntamento con la cerimonia inaugurale alle ore 9.00 con l’On. Riccardo Fraccaro, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gian Paolo Manzella, Sottosegretario di Stato al MISE, Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato al MAECI, On. Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretario di Stato ...

fdipino : @QuellaStrana Prova la Laurentina, la usa l'Agenzia spaziale per la simulazione di gravita' zero. - silvianalon : RT @giufafa: L'agenzia spaziale europea (ESA) ha 117 posizioni aperte. Ce n'è per tutti e tutte. Tranne che per me. - 3336969432 : RT @GabryContessa: Battiston: a 24 anni si laurea in Fisica alla Scuola Normale di Pisa Bussetti: a 38 anni si laurea in Scienze Motorie pr… -