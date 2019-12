agi

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Unma che il 12 gennaio potrebbe vederli uno di fronte all'altro: il ministro dell'Economia, Roberto, e il leader leghista, Matteo, si sono affrontati nello studio di 'Mezz'ora in più', la trasmissione di Lucia Annunziata su Rai 3. le interviste sono andate in onda una appresso all'altra ed è stata l'occasione per uno scontro a tutto campo, dal Mesnido.ha esordito difendendo la manovra e attaccando l'ex vicepremier e ministro dell'Interno: "Alla fine abbiamo saldato il conto del Papeete, siamo riusciti a fare un miracolo con una manovra che rilancia la crescita e l'equità dell'Italia", ha assicurato. E sul fondo Salva-Stati ha lamentato che il dibattito "è avvenuto in un quadro di cinismo in cui la Lega ehanno fatto terrorismo tra le persone, creando un'eccitazione sbata". "D'altronde", ha punzecchiato il leader ...

fisco24_info : Il duello a distanza tra Gualtieri e Salvini, dal Mes agli asili nido : Un duello a distanza ma che il 12 gennaio p… - Rivierapress24 : Calcio, Eccellenza: duello a distanza fra Imperia e Sestri Lev. - _AndreaPontone : In genere quando #Ilicic si ferma l'#Atalanta non ingrana. Non è questo il caso: gran prestazione di #Malinovskyi (… -