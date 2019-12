Traffico Roma del 08-12-2019 ore 10 | 30

romadailynews

(Di domenica 8 dicembre 2019) CIRCOLAZIONE REGOLARE AL MOMENTO IN CITTÀ. PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA APPIA NUOVA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’ARCO DI TRAVERTINO. DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN TUTTA LA CITTÀ, IN PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA, ALL’ESQUILINO, IN PIAZZA VENEZIA. CHIUSURE E DEVIAZIONI GIA ATTIVE IN TUTTE QUESTE AREE. NEL QUARTIERE SAN LORENZO, DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DI PORTA SAN LORENZO E VIA TIBURTINA. MODIFICATA FINO ALLE 7 DI DOMANI MATTINA, LA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE STRADE DEL QUARTIERE. IN ZONA PRATI FISCALI, CHIUSA VIA CONCA D’ORA TRA VIA VAL DI CHIENTI E LARGO VALTOURNACHE, PER UNA MOSTRA MERCATO. TRASPORTO PUBBLICO. SU DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DALLE 10 LA FERMATA SPAGNA DELLA METRO A SARÀ SOSPESA..FINO AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI. INOLTRE, 20 LINEE DI BUS SUBIRANNO DEVIAZIONI E LIMITAZIONI. L’AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA, HA POTENZIATO DIVERSE LINEE ...

