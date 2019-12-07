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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 19 | 30

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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 19:30 (Di sabato 7 dicembre 2019) Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 19:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO PER L’A24 IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’TORNATO NELLA NORMA TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E ALBANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E PIU’ AVANTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, VELLETRI E CISTERNA DI LATINA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA FL7 Roma-NAPOLI VIA FORMIA E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE RICORDIAMO CHE QUESTA SERA ALLE ORE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO DI Roma SI SVOLGERA’ LA PARTITA DI CALCIO DI SERIE A TIM TRA Lazio E JUVENTUS, CON PARTICOLARE ATTENZIONE NELLE FASI DI ...
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