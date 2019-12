Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 19 | 30

romadailynews

(Di sabato 7 dicembre 2019)7 DICEMBREORE 19:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA: SULL’A1-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONESUD E LO SVINCOLO PER L’A24 IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’TORNATO NELLA NORMA TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E ALBANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E PIU’ AVANTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, VELLETRI E CISTERNA DI LATINA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA FL7-NAPOLI VIA FORMIA E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE RICORDIAMO CHE QUESTA SERA ALLE ORE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO DISI SVOLGERA’ LA PARTITA DI CALCIO DI SERIE A TIM TRAE JUVENTUS, CON PARTICOLARE ATTENZIONE NELLE FASI DI ...

