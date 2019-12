Udinese-Napoli in tv | orario diretta partita | ultimissime e probabili formazioni

calciomercato.napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019), K2 convocato ma partirà dalla panchina. Ancelotti conferma il 4-4-2. Dove vedere lain TV e lesulle. Il pronostico del match Aggiornamento ore 08:45 del 7 dicembre 2019 – Una giornata decisamente importante.è probabilmente il crocevia più importante della stagione per Carlo Ancelotti, la cui posizione continua a rimanere tremendamente in bilico. Le ultime novità di formazione parlano di un Callejon ancora una volta escluso tra i titolari: sarebbe la terza volta consecutiva e questo non può fare altro che allontanare il calciatore dall’ombra del Vesuvio. Si va verso l’esclusione anche per Dries Mertens, con la coppia d’attacco che con ognità sarà composta da Insigne e Llorente. Già, coppia, perchè Carletto non ha benchè minima voglia di lasciare il 4-4-2. I giocatori lo hanno ...

SkySport : #SerieA, gli anticipi del sabato della 15^ G. #SkyCalcioLive Cattaneo con Marani e Adani Dalle 14.30 prepartita di… - Udinese_1896 : #FBF ?? to #UdineseNapoli 2015/16 ?? Leggi i precedenti della sfida e il focus sulla partita di sabato ?… - news24_napoli : Udinese-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vederla #Napoli -