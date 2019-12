Regione Campania | pubblicato il bando per 641 assunzioni | i dettagli

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSul Bollettino Ufficiale n. 73 del 05/12/2019 sono stati pubblicati i bandi di concorso per 641a tempo indeterminato nei Centri per l’Impiego regionali. Ilprevede l’assunzione di 225 lavoratori laureati (categoria D) e 416 diplomati (categoria C). Nelo, sono messi a concorso: Per la categoria D 145 posti di “Funzionario policy regionali – Centri per l’impiego”, categoria D, posizione economica D1, di cui 29 posti riservati al personale della Giunta regionale della; 25 posti di “Funzionario Sistemi informativi e tecnologie”, categoria D, posizione economica D1, di cui 5 posti riservati al personale della Giunta regionale della; 50 posti di “Funzionario policy regionali – Mediatore per l’inserimento lavorativo dei ...

