Manovra | Italia Viva punta i piedi contro la plastic tax Nulla di fatto dopo il vertice

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Resta la tensione nella maggioranza sulladue ore didi maggioranza a palazzo Chigi.aver annunciato l’arrivo di sub emendamenti per eliminare del tuttotax e revisione della tassazione delle auto aziendali, ha posto il tema anche nel corso delle riunioni in Senato, fino ad abbandonare i lavori, e ha chiesto un incon il governo per il pomeriggio. E ildi maggioranza è cominciato poco prima delle 18 e finito alle 20. Sarà necessaria un’altra riunione, fissata per domani 6 dicembre. A palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte erano presenti i ministri Teresa Bellanova e Roberto Speranza, i viceministri Antonio Misiani e Laura Castelli, il vicecapogruppo di Iv Luigi Marattin e il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Si è aggiunto anche il ministro dell’Economia Roberto ...

sole24ore : #Manovra, maxi stangata sui #carburanti dal 2021 - msgelmini : Con la manovra e con il decreto fiscale il governo attacca mortalmente il ceto medio. @forza_italia si sta battendo… - Qpmyi4HWx9d7mZh : RT @msgelmini: Con la manovra e con il decreto fiscale il governo attacca mortalmente il ceto medio. @forza_italia si sta battendo in Parla… -